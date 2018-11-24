Фото Трампа в Википедии заменили на изображение пениса

Фото президента США Дональда Трампа на странице в Википедии заменили на изображение мужского полового органа. Об этом сообщает Newsweek.

По словам администратора ресурса, браузерный помощник Siri по запросу «Дональд Трамп» показывал фотографию пениса. Изображение то появлялось, то пропадало, так как администраторы пытались вернуть фото Трампа на место.

Как рассказал Newsweek представитель Википедии, сотрудникам пришлось «вступить в редакционную войну» с хакером. Аккаунты, с которых вносились изменения, были заблокированы. Кроме того, редактировать страницу до 24 ноября могут только администраторы ресурса. «Если вандализм возобновится, мы продлим блокировку правок на странице [Трампа]», — сообщил администратор Википедии.

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