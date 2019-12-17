У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Журналисты британского издания The Guardian заметили, что президент России Владимир Путин использует на рабочих компьютерах устаревшую операционную систему Microsoft — Windows XP. Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.

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На обоих компьютерах Windows XP в качестве фонового рисунка установлены изображения кремлевских башен. Издание отмечает, что Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года. На сайте организации опубликовано предупреждение, что компьютеры под управлением Windows XP «уязвимы для угроз безопасности и вирусов».

Windows XP, выпущенная в 2001 году, была последней операционной системой от Microsoft, одобренной для использования на официальных российских правительственных компьютерах. Более поздняя версия Windows 10 одобрена только для устройств, где не хранится защищенная гостайной информация.

Ранее сотрудники администрации президента заявляли, что Путин редко пользуется интернетом. Несколько лет назад глава государства называл сеть «проектом ЦРУ».

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