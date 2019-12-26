Таджикистан предложил выдавать визы на пять лет за миллион долларов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе ежегодного послания к парламенту поручил изменить порядок предоставления виз иностранцам. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Так, глава государства поручил предоставлять визы сроком на пять лет инвесторам, которые вкладываются в экономику страны. Чтобы получить документ, иностранцу необходимо вложить в экономику Таджикистана не менее миллиона долларов.

Кроме того, Рахмон предложил выдавать визу сроком на три года для граждан иностранных государств, которые являются уроженцами Таджикистана. По его словам, эту инициативу продвигают этнические таджики, проживающие за границей. Также президент поручил увеличить максимальный срок туристической визы с 45 до 60 дней.

Ранее стало известно, что Таджикистан передаст во владение Узбекистана участок земли с месторождением золота. Известно, что территория площадью 300 гектаров находится на севере Таджикистана в Матчинском районе Согдийской области. На участке расположено крупное месторождение золота, которое в последние годы разрабатывалось совместным таджикско-канадским предприятием «Апрелевка».

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