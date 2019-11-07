Директор ФСБ высказался после нападения ИГ на Таджикистан

Запрещенные в России международные террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каеда» закрепились на территории Афганистана. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.

По словам главы ведомства, укрепление безопасности южных границ стран СНГ — первостепенная задача спецслужб. Он подчеркнул необходимость увеличения числа и качества межгосударственных мероприятий по нейтрализации террористических угроз.

Ранее 7 ноября Бортников рассказал о том, что возвращающиеся в Россию из стран Ближнего Востока родственники боевиков могут продолжить террористическую деятельность. По его словам, в ближайшее время границу России могут пересечь порядка двух тысяч родных и детей террористов.

В ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 боевиков «Исламского государства» напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, террористы в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. Погибли солдаты пограничных войск и один милиционер. В связи с атакой в Таджикистане усилены меры безопасности. Расследованием нападения занимается специально созданная совместная группа, в которую вошли сотрудники МВД, ГКНБ и Генеральной прокуратуры республики.

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