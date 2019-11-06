Раскрыты подробности атаки боевиков ИГ на погранзаставу в Таджикистане

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) прибыли из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, передает РИА Новости.

«20 боевиков "Исламского государства" перешли госграницу еще 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен», — рассказал собеседник агентства в ГКНБ. По его словам, в ходе допроса задержанные сообщили, что прорвались на территорию Таджикистана с целью провести теракты для дестабилизации ситуации в стране.

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В связи с атакой в Таджикистане усилены меры безопасности. Расследованием нападения занимается специально созданная совместная группа, в которую вошли сотрудники МВД, ГКНБ и Генеральной прокуратуры республики.

МВД Таджикистана опубликовало фотографии с места нападения боевиков на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе. Кадры свидетельствуют о ликвидации сотрудниками силовых структур нападавших, а также о значительных разрушениях около контрольно-пропускного пункта, причиненных атакой боевиков.

В ночь на среду, 6 ноября, вооруженная группа напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. В ходе задержания боевиков погибли солдаты пограничных войск и один милиционер.

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