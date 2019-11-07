Глава ФСБ предупредил о возвращении в Россию родственников боевиков

Глава ФСБ России Александр Бортников обеспокоен возвращением в Россию родственников боевиков из стран Ближнего Востока. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает РИА Новости.
По словам Бортникова, около двух тысяч родственников террористов, вернувшись в Россию, могут начать террористическую деятельность.
Он добавил, что боевики планируют продвинуться в страны СНГ, а активность сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» на территории Афганистана продолжает расти.
Бортников подчеркнул, что страны Запада активно расшатывают внутреннюю ситуацию в странах СНГ, действуя через неправительственные организации.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что США поделились данными о готовящихся на территории России терактах. По его словам, страны по-прежнему поддерживают двусторонний обмен информацией о готовящихся террористических актах и помогают друг другу в расследовании уже произошедших атак.