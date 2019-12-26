Журналистка «прожила» один день в 2010 году и ужаснулась

Журналистка издания Insider Саманта Гринделл (Samantha Grindell) попробовала воссоздать в течение одного дня свой быт из 2010 года. Прожив сутки в «прошлом», она ужаснулась тому, как изменилась жизнь за последние 10 лет. О своих впечатлениях сотрудница СМИ рассказала в статье на сайте.

Еще в ночь на день эксперимента Гринделл поняла, что не должна ставить будильник на смартфоне, так как начала пользоваться этой функцией лишь в 2013 году. Ей пришлось нарушить условие и воспользоваться современными технологиями. «Эксперимент уже был обречен. Но я решила продолжить», — заявила она.

Утром журналистка облачилась в популярные в 2010 году угги, футболку по мотивам «Гарри Поттера» и давно вышедший из моды шарф. Взяв сумку бренда Vera Bradley, которую носили все девушки девять лет назад, она отправилась в кофейню Starbucks. Там она вновь пошла против правил и сделала заказ через телефон, — такой услуги до 2015 года не было. «После того как я нажала "купить", я поняла, что мне пришлось бы ждать в очереди, если бы я захотела кофе 10 лет назад», — заметила Гринделл.

Любимой частью эксперимента для журналистки стало прослушивание старых песен, несмотря на то, что для этого пришлось воспользоваться относительно новым сервисом Apple Music и беспроводными наушниками. Также она опубликовала «старомодный» пост в Facebook, где пожаловалась на холод. Комментаторы удивились посту, так как он был совсем не похож на современные публикации.

За обедом Гринделл почитала книгу Стефани Майер, где история «Сумерек» рассказывается с точки зрения главного героя Эдварда Каллена. Фильмы, снятые по одноименной серии романов писательницы были популярны в те годы. По ее словам, в прошлой ей нравилась эта сага, однако сейчас отношения между персонажами показались очень токсичными. Для заказа еды журналистке вновь пришлось нарушить правила и воспользоваться смартфоном. Позднее она посетила блог-сервис Tumblr, куда часто заходила в 2010-ом, и отправила несколько электронных писем. Вечер она завершила просмотром старого кинофильма.

Совершить путешествие в 2010 год оказалось для Гринделл непростым делом. На протяжении всего эксперимента ей мешали новые технологии. Ранее она не понимала, насколько зависима от прослушивания музыки через интернет, мобильных приложений и даже умных часов.

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