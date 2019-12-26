Государство даст миллиард рублей православному телеканалу

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) выделило 1,1 миллиарда рублей православному телеканалу «Спас» в качестве субсидии за распространение сигнала в малых городах. Деньги перечислят до конца года, говорится в материалах портала «Электронный бюджет».

Субсидию выделят всем каналам второго цифрового мультиплекса, кроме телеканала «Мир». Его финансируют в соответствии с межгосударственными договорами СНГ, «Мир» напрямую заключает соглашение с распространителем сигнала — Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС).

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«Спасу» и «Пятнице» достались наибольшие суммы — больше миллиарда рублей. Наименьшая субсидия предоставлена «Муз ТВ» — 684,4 миллиона рублей. Для остальных участников мультиплекса субсидия колеблется от 704 до 755 миллионов рублей.

Государство помогает вещателям второго мультиплекса в связи с тем, что затраты на распространение цифрового вещания по всей стране оказались для них неподъемными. Ежегодно каналы должны платить РТРС по 1,3 миллиарда рублей. Ранее субсидии выплачивались только каналам первого мультиплекса. Чтобы просубсидировать вещателей второго мультиплекса, Госдума приняла поправки в закон «О Федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Помимо «Спаса», «Пятницы!», «Муз ТВ» и «Мира», во второй цифровой мультиплекс входят ТНТ, РЕН ТВ, СТС, «Домашний», «ТВ 3» и «Звезда».

С начала 2019 года российские регионы поэтапно перешли на цифровое вещание, отказавшись от распространения сигнала аналоговым способом. На переход индустрии на «цифру» государство по меньшей мере потратило 174 миллиарда рублей, из которых 97 миллиардов — средства из федерального бюджета.

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