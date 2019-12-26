Объяснено исчезновение 1,5 триллиона наличных долларов

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос об исчезновении полутора триллионов бумажных долларов, которых не могут досчитаться центробанки мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, значительная часть стодолларовых банкнот лежит без дела в банковских ячейках по всему миру, поскольку «все хотят иметь на руках доллары», а спрос на американскую валюту лишь растет.

22 февраля в Нигерии не смог взлететь самолет, который перегрузили мешками с наличностью. Хвостовая часть небольшого самолета просела под большим весом и оказалась прижата к бетону взлетно-посадочной полосы.

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