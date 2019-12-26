Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

@I30mki / Twitter

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами. Внимание на видео, опубликованное в Twitter, обратило «РГ: Русское оружие».

На кадрах запечатлено, как управляемый снаряд попадает в центр лобовой детали корпуса боевой машины. После этого раздается взрыв, в небо поднимается облако пыли и дыма, однако, когда оно рассеивается, видно, что танк не загорелся, не получил серьезных повреждений и смог продолжить движение.

Как отмечается, один из членов экипажа получил контузию и был эвакуирован на прибывшей «бронированной скорой». Никто не погиб.

По одной из версий, пишет «РГ: Русское оружие», удар по танку сирийских войск могли нанести из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW американского производства.

Т-62 — советский средний и основной танк, созданный на базе Т-55. Он производился в СССР с 1962-го по 1975 год. На вооружении армии Сирии имеются танки Т-55 и Т-62, в 2015 году в ее распоряжение также поступили российские Т-90.

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