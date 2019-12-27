Звезду дуэта «Даешь молодежь!» атаковали старым мемом «Данила, ты что, крэйзи?»

Пользователи Instagram атаковали актера Андрея Бурковского комментариями с фразами из юмористического шоу «Даешь молодежь!», где в прошлом он играл метросексуала Данилу Фокса. Из-за потока ироничных сообщений актер был вынужден закрыть комментарии.

Подписчики артиста начали писать в комментариях под его последним постом «О май гад, Данила, ты что, крейзи?», «о май гадбл», «ухахахабл» и другие фразы из шоу. Незадолго до этого они вновь стали популярны в интернете, пользователи сети начали распространять мемы с главными героями «Даешь молодежь» — Фоксом и Германом Шереметьевым, роль которого исполнял Михаил Башкатов. Герои Башкатова и Бурковского манерничали, регулярно использовали англицизмы и исковерканные на иностранный манер слова русского языка.

Скетч-шоу выходило на канале СТС до 2013 года. Помимо метросексуалов, Башкатов и Бурковский изображали гопников, растаманов, готов и представителей других субкультур. До участия в проекте они вместе участвовали в команде КВН «Максимум» из Томска.

Ранее об отношении к мему со своим участием рассказал актер и режиссер Антонио Бандерас. Он отметил, что знает, что сцена из картины «Наемные убийцы», где Бандерас с улыбкой прижимает ладонь ко рту, стала мемом, но не понимает причины ее популярности в интернете.

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