Антонио Бандерас повторил знаменитый мем и удивился его популярности

Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас в интервью GQ рассказал, что знает о меме с его участием, хотя и не понимает причины популярности гифки в интернете.

Речь идет о моменте из фильма «Наемные убийцы» (Assassins), вышедшего в 1995 году. В одной из сцен Бандерас смотрит на экран компьютера, а после с удовольствием откидывается назад и с улыбкой прижимает ладонь ко рту. Мем стал популярен в качестве положительной реакции на какую-либо новость или событие.

«Все меня об этом спрашивают. Да, я знаю об этом моменте из фильма», — сказал он, после чего взял очки и посмотрел гифку со смартфона журналистки.

По словам Бандераса, в той сцене его персонаж узнал о расправе над врагом и поэтому был так счастлив. Он повторил те самые движения перед журналисткой и удивился популярности этого момента в сети.

«Я не совсем понимаю это новое поколение и эти мемы и все эти штуки. Но думаю, это забавно», — заключил артист. Бандерас уточнил, что эта сцена снималась в американском городе Сиэтл и тогда он только начинал свою карьеру в голливудском кинематографе.

В 2018 году Бандерас также привлекал внимание интернета. Тогда юзеры обратили внимание на странные движения руками у артиста на церемонии вручения премии «Эмми». Актер аплодировал тремя пальцами. Многие пользователи посчитали это «самой странной техникой хлопанья в ладоши».

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