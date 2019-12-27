В Австралии решили продать дом с «огромным потенциалом» и «небольшим подвохом»

В Австралии решили продать дом с тремя спальнями, двумя машино-местами и «огромным потенциалом», как его охарактеризовал агент по недвижимости. Цена в 32 тысячи долларов (два миллиона рублей) показалась покупателям слишком низкой, поэтому они стали искать в этом предложении подвох, сообщает The Daily Mail.

Цена здания гораздо ниже, чем средняя стоимость дома в Сиднее — 885 тысяч долларов (55 миллионов рублей) или в Мельбурне — 685 тысяч долларов (42 миллиона рублей), хотя эти города расположены не так далеко.

Дом находится в городе Сервисетон на границе штатов Виктория и Южная Австралия. Именно в этом и кроется подвох. Согласно данным переписи населения, в 2016 году население Сервисетона составило всего 120 человек (в 2019 году — 124 человека). Все его жители в основном заняты сельским хозяйством и полностью лишены развлечений: ближайший паб находится в соседнем штате. Агент по недвижимости акцентировал в объявлении, что этот дом может подойти пенсионерам или парам, ищущим уединение.

Потенциальные покупатели отреагировали шуткой на объявление: «Я чувствую себя подавленным, просто глядя на этот дом», — написал один из пользователей. Другой же по достоинству оценил низкую стоимость объекта: «Наконец-то нашел дом, который я могу себе позволить».

Безлюдная атмосфера города вдохновила австралийского музыканта Тома Уэйтса написать о нем песню, которую он назвал «Город без радости» (Town With No Cheer).

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