Брюс Уиллис избавился от поместья и продешевил

Американский актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг Уиллис продали свое загородное поместье в Бедфорд-Корнерс (штат Нью-Йорк, США) за 7,7 миллиона долларов (476 миллионов рублей). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, актер серьезно продешевил на этой сделке. Он продал недвижимость на 41 процент дешевле по сравнению с первоначальной ценой объекта. В феврале 2019 года Уиллисы выставили поместье на продажу, собираясь переехать на Западное побережье. Тогда супруги оценили его в 12,95 миллиона долларов (800 миллионов рублей).

Дом площадью около трех тысяч квадратных метров вмещает пять спален, игровую комнату, медиазал, винный погреб и другие пространства для отдыха. На примыкающей к нему территории в девять гектаров размещены бассейн, большой сад и теннисный корт.

По словам пресс-секретаря звездной пары Дугласа Эллимана, сделка стала одной из крупнейших в округе в 2019 году.

Ранее Уиллисы продали принадлежавший им дом на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане за 27 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей).

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