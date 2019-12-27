Семья убийцы второй раз сорвала крупный джекпот

В Великобритании брат убийцы Киарана Стейплтона (Kiaran Stapleton) выиграл через мобильное приложение 900 тысяч фунтов стерлингов (72,2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

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Это вторая крупная победа в семье преступника. Семь лет назад его тетя Мэнди Берджесс сорвала джекпот в миллион фунтов стерлингов (80,2 миллиона рублей). Анонимный собеседник издания подчеркнул, что семье Стейплтона крупно везет в азартных играх. «Это отвратительно», — добавил он.

В 2011 году Стейплтон застрелил в голову студента из Индии — 23-летнего Анужа Бидве. Убийцу приговорили к 30 годам тюремного заключения.

В ноябре сообщалось, что в английском городе Хинкли, графство Лестершир, победитель лотереи спустил выигрыш на проституток и машину, после чего напал на жену, убил двух сыновей и покончил с собой. На месте преступления он оставил прощальную записку, в которой признался семье в любви.

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