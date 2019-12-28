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На японский остров вынесло лодку с расчлененными телами и двумя головами

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На побережье японского острова Садо вынесло крупные обломки деревянной лодки, на которых полицейские обнаружили расчлененные тела по меньшей мере пяти человек. Также там нашли две человеческие головы, но кому они принадлежат — погибшим с лодки или другим жертвам — пока неизвестно, сообщает Daily Mail.

Останки успели частично скелетизироваться, что, как отмечается, может свидетельствовать о том, что лодка с ними пробыла в море довольно длительное время.

Сообщается, что на борту лодки присутствуют надписи красного цвета на корейском языке. Daily Mail увязывает этот факт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, выдвигая версию о том, что «северокорейцы отчаянно пытались сбежать от злого режима». Японские правоохранительные органы не давали комментариев на эту тему.

В это время года к берегам островов в восточной части Японского моря часто выносит сбившиеся с курса деревянные лодки, отмечает NHK со ссылкой на представителя японской береговой охраны. Обнаруживших такие суда людей призывают держаться от них подальше и обращаться к властям.

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