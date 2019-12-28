Российский поселок остался без тепла в тридцатиградусный мороз

Восемь домов в поселке Новый Путь (ЗАТО Железногорск) Красноярского края отключили от теплоснабжения в тридцатиградусные морозы из-за аварии. Об этом сообщает издание Znak в субботу, 28 декабря.

В домах проживают 188 человек. Еще в 22 дома отопление подается в режиме пониженного давления.

В администрации ЗАТО Железногорск заявили, что последствия аварии на теплосетях планируется устранить в течение дня. Также сообщается, что большинство жителей отказались от эвакуации, в загородный лагерь «Горный» уехала только одна семья.

К обследованию систем электро- и теплоснабжения многоквартирных домов привлечены специалисты МП ГЖКУ и МП «Горэлектросеть». В первую очередь проверяется состояние электрических сетей в домах с целью не допустить перегрузки из-за использования обогревателей, сообщили в мэрии. Управление МЧС выделило тепловые пушки для обогрева внутренних помещений.

28 декабря в поселке температура воздуха составляет минус 30 градусов.

22 ноября авария на теплотрассе оставила без отопления и горячей воды около 16 тысяч жителей Курска.

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