США снова разведали границы Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk провел разведку у границ Крыма. Об этом сообщает в Twitter ресурс PlaneRadar.

Дрон вылетел с авиабазы НАТО на Сицилии, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья России.

Аналогичный полет состоялся 17 августа. Тогда беспилотник Также изучал российское побережье Черного моря. До этого, в июле, разведку у берегов Крымского полуострова провели противолодочный самолет P-8A Poseidon и воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion

19 ноября сообщалось, что США впервые задействовали сразу два беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки для наблюдения у границ России в Балтийском регионе.

Высотный стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 километров в час и совершать полеты на высоте до 19,8 тысячи метров и на расстояние до 24,9 тысячи километров. Продолжительность нахождения аппарата в воздухе составляет 36 часов. Бортовое оборудование RQ-4 Global Hawk включает сенсоры высокой четкости, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки.

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