Два самолета США провели разведку у Крыма

Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова, согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar. Информация опубликована в Twitter.

Отмечается, что противолодочный самолет P-8A Poseidon взлетел с авиабазы в Сицилии в 11:05 по московскому времени и на протяжении нескольких часов курсировал у границ Крыма.

Также с греческого полигона в 12:10 по московскому времени поднялось воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Согласно опубликованным данным, он, выполняя разведывательный полет у Черноморского побережья России, приблизился к береговой линии на 32 километра.

В июне сообщалось о том, что два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса. Отмечалось, что в последнее время иностранные беспилотники и разведывательные самолеты все чаще появляются у российских границ. Так, 6 июня сразу несколько американских самолетов-разведчиков совершили полеты вдоль границ России.

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