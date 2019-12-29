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Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

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Илон Маск
Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина. Таким образом он прокомментировал результаты опроса о необходимости автомобильных туннелей на своей странице.

До этого Маск поинтересовался у пользователей, надо ли строить под городами «безопасные и сейсмостойкие» туннели для того, чтобы решить проблемы с дорожным трафиком.

«Как и ожидалось, 69 процентов хотят автомобильные туннели! "Прекратите ныть, подземные сталинисты", — говорили они...», — написал он, прикрепив обработанную фотографию Сталина, на которой тот якобы показывает ладонями сердечко.

Илон Маск регулярно публикует мемы в Twitter. В России бизнесмен сам стал мемом из-за проектов его компаний. Пользователи Рунета делают картинки с надписью «Как тебе такое, Илон Маск?», в которых в шутку предлагают предпринимателю оценить примитивные конструкции, которые изобретают россияне. На одну из таких картинок он отреагировал в соцсети.

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