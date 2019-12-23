Непонятную математическую шутку Илона Маска объяснили

Бизнесмен Илон Маск опубликовал в Twitter мем, иронизирующий над диалогом поколений на примере разных подходов в теоретической физике. Немногие подписчики поняли шутку изобретателя, поэтому издание N+1 решило ее объяснить.

Основатель Tesla и SpaceX прокомментировал публикацию словами «У современных детей нет никаких авторитетов» и заметил, что «у математических шуток небольшая аудитория».

В меме приведен момент общения дедушки и внука, которые обсуждают квантовую теорию поля, один из разделов физики. Мужчина рассказывает ребенку о лагранжиане квантовой теории поля, с которым знакомят студентов физических факультетов. Однако в ответ внук говорит о находках из переднего края исследований, которые могут быть понятны только некоторым ученым. В этих исследованиях не имеется лагранжева описания, а изучаются свойства шестимерной (2,0) суперконформной теории поля. Таким образом младшее поколение иронично отвечает старшему, намекая на свое превосходство в науке.

Пост с изображением был опубликован 12 декабря и набрал 125 тысяч лайков и почти 11 тысяч ретвитов. В комментариях многие отметили, что действительно не поняли мем, в связи с чем не смогли над ним посмеяться. Некоторые пользователи заверяли, что будут изучать эту тему до тех пор, пока не поймут юмора.

Илон Маск регулярно публикует мемы в Twitter. В России бизнесмен сам стал мемом из-за проектов его компаний. Пользователи Рунета делают картинки с надписью «Как тебе такое, Илон Маск?», в которых в шутку предлагают предпринимателю оценить примитивные конструкции, которые изобретают россияне. На одну из таких картинок он отреагировал в соцсети.

В феврале Маск оценил мемы о себе по десятибалльной шкале. В частности, он поставил шесть баллов картинке с кадрами из мультфильма «Мадагаскар», авторы которой выделили часть слова gascar, которое означает автомобиль, заправляемый бензином. Его сопоставили со снимками бизнесмена, чья компания Tesla производит электромобили.

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