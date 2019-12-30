В центре Берлина произошла стрельба. Об этом сообщает Twitter полиции города.
Сообщается, что неизвестный совершил несколько выстрелов в магазине. Предполагается, что это было попыткой ограбления. По информации Bild, человек с пистолетом был замечен около кафе Starbucks на улице Фридрихштрассе. Других подробностей пока не приводится. Сейчас ситуация находится под контролем правоохранительных органов, они начали проводить операцию по поимке преступников.
В ноябре неизвестный открыл стрельбу возле синагоги в немецком городе Галле и скрылся. Злоумышленник несколько раз выстрелил из автомата и сбежал на машине. В эти дни отмечался Йом-Киппур, который также называется Судным днем — самый важный из праздников в иудаизме. Это день поста, покаяния и отпущения грехов.