Застреленный у ночного клуба в Берлине оказался россиянином

Убитый в результате стрельбы у ночного клуба в Берлине был гражданином России. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил агентству РИА Новости представитель прокуратуры Берлина.

В ночь на субботу, 16 сентября, в ночном клубе Cozy Club в берлинском районе Хоэншенхаузен между двумя посетителями произошла ссора. Их выставили на улицу, где конфликт лишь обострился.

После этого появился третий человек, при себе у него было огнестрельное оружие. Он несколько раз выстрелил. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Сам стрелявший получил в ходе стычки травмы.

Впоследствии полиция заявила о задержании подозреваемого.

В прокуратуре затруднились дать точную информацию о нападавшем. «С ним не все ясно. По моей информации, он уроженец Грузии, но я не уверен», — заявил представитель прокуратуры.