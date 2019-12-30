Песков прокомментировал отсутствие глав Украины и Грузии в поздравлении Путина

Опубликованный ранее список лидеров зарубежных стран и правительств, которых президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом, может пополниться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Так он ответил на вопрос журналистов о том, что необходимо сделать президентам Украины и Грузии, чтобы попасть в поздравительный список.

Ранее 30 декабря российский лидер поздравил с наступающим праздником канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президентов Франции, США и Турции Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Поздравления направлены также лидерам стран СНГ.

В прошлом году Владимир Путин не упомянул в своем новогоднем письме к мировым лидерам президента Грузии Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины.

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