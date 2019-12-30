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Девушка приняла кольцо за 20 миллионов и отклонила предложение руки и сердца

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Девушка отклонила предложение руки и сердца поклонника, но приняла у него помолвочное кольцо ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Об этом сообщает The Sun.

Популярная в Instagram модель Аманда Кронин (Amanda Cronin) из Лондона рассказала, как в нью-йоркском отеле познакомилась с симпатичным мужчиной, который оставил ей номер телефона, а затем завалил любовными посланиями.

Вскоре девушка выяснила, что ее новый знакомый — один из самых влиятельных людей Северной Европы. Кронин также стало известно, что он женат. «Я сказала, что не могу с ним видеться. Он ответил, что уже начал подготовку к разводу, и тут же сделал мне предложение», — поведала девушка.

По словам модели, через некоторое время они вновь встретились в Лондоне, и поклонник снова предложил ей стать его женой. При этом он протянул ей кольцо стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей). «Но все это было так странно, что я снова отказалась и хотела отдать ему кольцо. Однако он заявил, что будет счастлив, если оно останется у меня», — заключила Кронин.

В октябре молодого человека обругали в сети за сделанное из скрепки кольцо, которое он преподнес своей девушке в знак извинения за измену. «Мой мужчина принес мне это кольцо после того, как я в седьмой раз поймала его на измене. Это разогнутая скрепка, она на два размера меньше, чем нужно», — подписала размещенные в Facebook фотографии пользовательница.

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