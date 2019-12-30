Найден способ построить гигантский звездный двигатель

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Астрофизик Мэттью Каплан (Matthew Caplan) из Университета штата Иллинойс (США) придумал новую разновидность астроинженерного сооружения — искусственного объекта астрономических масштабов. В данном случае речь идет о звездном двигателе, способном перемещать Солнечную систему. Об этом пишет издание Science Alert.

Двигатель Каплана является усовершенствованной версией двигателя Шкадова. Последний представляет собой огромный солнечный парус в виде параболического зеркала, находящегося вблизи звезды. Излучение от светила толкает зеркало, однако огромная масса паруса, притягивающаяся к звезде, компенсирует эту силу, и двигатель остается неподвижным относительно звезды. Поскольку энергия будет излучаться преимущественно в одном направлении, возникнет тяга, и светило начнет медленно перемещаться. Однако в этом случае разгон будет очень медленным, и через миллиард лет скорость достигнет лишь 20 километров в секунду.

Двигатель Каплана состоит из двух компонентов: огромной космической станции и роя Дайсона — массива солнечных панелей вокруг звезды, которые концентрируют в одном направлении солнечный ветер и, таким образом, перемещают водород и гелий из фотосферы на станцию. Термоядерный реактор будет создавать две реактивных струи со скоростью одного процента скорости света. Одна из них состоит из радиоактивного кислорода и двигает все сооружение вперед, а другая, водородная, направлена на звезду и отталкивает ее от станции.

Разгон будет происходить намного быстрее, чем с двигателем Шкадова. За один миллион лет Солнце могло бы переместиться на расстояние 50 световых лет. Это помогло бы избежать катастрофических явлений, губительных для Солнечной системы, например, вспышки близкой сверхновой.

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