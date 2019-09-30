Найдены новые звезды с инопланетными мегаструктурами

Ученые Университета штата Небраски обнаружили аномальные звезды, аналогичные KIC 8462852, также известной как звезда Табби или звезда Бояджян. Непериодические провалы в яркости светила до сих пор не имеют однозначного объяснения. Согласно одной из гипотез, причиной затемнений могли стать искусственные мегаструктуры вроде сферы Дайсона. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали фотометрические данные, собранные с апреля 1999 года по март 2000 года при наблюдении за участком неба площадью 2980 квадратных градуса в рамках проекта Northern Sky Variable Survey. Они искали звезды, обладающие поведением, схожим со звездой Табби. Открытие других подобных объектов могло бы помочь ученым установить настоящие причины непериодических затемнений KIC 8462852.

Всего была обнаружена 21 звезда-кандидат, чья нерегулярная изменчивость в яркости не объясняется известными причинами. Астрономы сравнили кривые блеска (графики изменения блеска со временем) звезд-кандидатов с кривыми блесками звезды Табби и распределили их по двум категориям. В первую вошли 15 звезд с медленным изменением блеска (включая саму звезду Табби), во вторую — шесть звезд с быстрым.

Звезды в обоих группах относятся либо к звездам главной последовательности (по типу Солнца), либо к красным гигантам. При этом самыми вероятными аналогами KIC 8462852 являются звезды главной последовательности с медленным изменениям блеска.

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