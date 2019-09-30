Наука и техника
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Названы самые здоровые регионы России
Названы кандидаты на пост главного тренера «Спартака»
Билан вернулся в Самару трезвым и все равно опозорился
Российский первокурсник пришел на пару и умер
Девушка вышла замуж за умирающего от рака возлюбленного
Питбуль спас детей ценой своей жизни
Участник танцевального шоу пожаловался на причиняемые партнершей мучения
Девушка случайно показала работодателю грудь и сгорела от стыда
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Новости партнеров

Найдены новые звезды с инопланетными мегаструктурами

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые Университета штата Небраски обнаружили аномальные звезды, аналогичные KIC 8462852, также известной как звезда Табби или звезда Бояджян. Непериодические провалы в яркости светила до сих пор не имеют однозначного объяснения. Согласно одной из гипотез, причиной затемнений могли стать искусственные мегаструктуры вроде сферы Дайсона. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали фотометрические данные, собранные с апреля 1999 года по март 2000 года при наблюдении за участком неба площадью 2980 квадратных градуса в рамках проекта Northern Sky Variable Survey. Они искали звезды, обладающие поведением, схожим со звездой Табби. Открытие других подобных объектов могло бы помочь ученым установить настоящие причины непериодических затемнений KIC 8462852.

Всего была обнаружена 21 звезда-кандидат, чья нерегулярная изменчивость в яркости не объясняется известными причинами. Астрономы сравнили кривые блеска (графики изменения блеска со временем) звезд-кандидатов с кривыми блесками звезды Табби и распределили их по двум категориям. В первую вошли 15 звезд с медленным изменением блеска (включая саму звезду Табби), во вторую — шесть звезд с быстрым.

Звезды в обоих группах относятся либо к звездам главной последовательности (по типу Солнца), либо к красным гигантам. При этом самыми вероятными аналогами KIC 8462852 являются звезды главной последовательности с медленным изменениям блеска.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Astronomers Have Found Another 21 Stars Dimming as Erratically as Tabby's Star
Названа природа «инопланетных мегаструктур» у звезды Табби
Объяснена неразрешимая космическая загадка
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0328 сентября

Винтовка — это праздник

Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
00:04Сегодня

США отказали своей «Мертвой руке»

17:2829 сентября

Названа самая мощная в России противокорабельная ракета

15:0729 сентября

Маск показал корабль для колонизации Марса

Наука и техника00:0926 сентября

Рабы системы

Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
11:5829 сентября

Девочка оставила смартфон заряжаться в постели и умерла

06:4129 сентября

Илон Маск высказал свое мнение об инопланетянах

05:2829 сентября

Назван лучший смартфон года

Наука и техника00:0224 сентября

«Черная тень войны»

Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
04:4329 сентября

Названы полезные для здоровья сердца продукты

01:2829 сентября

Названа причина крушения Миг-29 в Словакии

00:4229 сентября

МиГ-29 разбился в Словакии

Россия
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
В России потушили все лесные пожары
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Россияне устроили давку из-за весов по 99 рублей
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
В Казани завершился финал конкурса программистов «Цифровой прорыв»
Все материалы
Мир
Арестованы напавшие на российских пограничников браконьеры из Северной Кореи
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
В МИД объяснили решение Лаврова посетить США после отказа делегации в визах
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Российский спецназ заметили в Норвегии
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
Объявлены результаты парламентских выборов в Австрии
Все материалы
Бывший СССР
Главный раввин Украины поругал Зеленского
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Умерла теща Лукашенко
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Киев отреагировал на обвинения в оскорблении немецкого правительства
Все материалы
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Мошенники представились техподдержкой «Рокетбанка» и обокрали его же сотрудницу
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
По избитым лекалам
За недавним задержанием силовиков стоит коммерческий конфликт
Подсчитаны убытки украинских портов после потери Крыма
Все материалы
Силовые структуры
Объем спрятанных в России наркотиков превысил 64 миллиарда рублей в год
Демон секретного завода
Первого секс-маньяка СССР ловили тысячи милиционеров. Найти его требовал сам Брежнев
Стали известны подробности задержания пойманной с кокаином Бочкаревой
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Долго ждавший жилья от государства полицейский покончил с собой
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В подмосковном парке надругались над иностранкой
Все материалы
Наука и техника
США отказали своей «Мертвой руке»
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Маск показал корабль для колонизации Марса
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Девочка оставила смартфон заряжаться в постели и умерла
Все материалы
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
«Лестер» забил пять мячей «Ньюкаслу» и вышел на третье место в АПЛ
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
«Спартак» уволил Кононова с поста главного тренера
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
«Спартак» проиграл четвертый матч РПЛ подряд
Все материалы
Культура
Билан вернулся в Самару трезвым и все равно опозорился
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Актер из «Джокера» рассказал о тяге к бесконтрольной ругани
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Пойманная с кокаином Бочкарева оказалась злостной нарушительницей ПДД
Марк ЗахаровОбыкновенное горе
Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена»
Звезда «Счастливы вместе» прокомментировала задержание Бочкаревой с кокаином
Все материалы
Интернет и СМИ
Участник танцевального шоу пожаловался на причиняемые партнершей мучения
«Купи я в подворотне у барыги, и то было бы лучше»
 
Девушка случайно показала работодателю грудь и сгорела от стыда
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Загадка с замаскированным леопардом озадачила пользователей сети
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Полиция Британии получит доступ к перепискам в Facebook и WhatsApp
Все материалы
Ценности
Оценена стоимость роскошного автопарка сына диктатора
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Модный бренд выпустил коллекцию одежды с блогером Максимом Тарасенко
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Эмили Ратаковски показала фото в откровенном купальнике
Все материалы
Путешествия
Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Лавров допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Отец троих детей посветил игрушечным лазером в самолет и сел в тюрьму
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Пьяные россияне устроили дебош на вылетавшем из Москвы самолете и сорвали рейс
Все материалы
Из жизни
Питбуль спас детей ценой своей жизни
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Пенсионер неожиданно унаследовал богатства знаменитого шпиона
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Мужчина умер во время просмотра порнофильма
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Муж попытался убить жену и остался парализован
Все материалы
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
Chevrolet Niva добавили «пустую» комплектацию
Водитель пытался припарковаться 15 раз и не смог
Показаны электрокары с клиренсом более полуметра
Все материалы
Дом
Американец покатал кирпичный дом по реке и прославился
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Названа причина появления тока в батареях российского дома
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
В российском доме по батареям пустили ток
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Опровергнут запрет курения на балконах
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В Югре откроют первые центры по поддержке малого бизнеса
В российском городе переделали березовую рощу в парк
Все материалы