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Названа природа «инопланетных мегаструктур» у звезды Табби

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Ученые Колумбийского Университета США выяснили, что аномальные падения блеска звезды Табби, или KIC 8462852, могут происходить из-за распадающейся плунеты (англ. ploonet) — луны, которая вращалась вокруг экзопланеты, но перешла на собственную орбиту вокруг светила. Об этом сообщает издание Science Alert.

По мнению исследователей, изменения яркости звезды, которые объяснялись также существованием инопланетных астроинженерных сооружений, могут происходит из-за того, что плунета сбрасывает пыль и куски камней. Обломочный материал образует диск вокруг KIC 8462852. Это объясняет, почему некоторые длины волн света от звезды блокируются сильнее остальных, что не может происходить в случае непрозрачного твердого объекта (например, искусственной структуры).

Считается, что звезда слишком стара для того, чтобы вокруг нее еще оставался материал от протопланетного диска. Еще одним правдоподобным объяснением является рой комет и пыли, однако в этом случае должно быть огромное количество небесных объектов, вращающихся вокруг звезды Табби.

Распадающаяся экзолуна просуществует миллионы лет, прежде чем окончательно испариться. Плунеты появляются при разрушении экзопланеты в результате приливного взаимодействия со звездой, при этом выживает лишь 10 процентов спутников, которые оказываются на орбите вокруг светила. Со временем излучение звезды разрушает внешние слои планеты, создавая пылевые облака.

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