Найдено самое массивное «атомное ядро» величиной с город

Астрономы Университета в Вирджинии (США) обнаружили космический объект, который является самой массивной нейтронной звездой из известных на сегодняшний день. Масса пульсара J0740+6620 в 2,14 раза превышает массу Солнца, однако диаметр небесного тела составляет всего лишь 30 километров. Об этом сообщает издание Science Alert.

J0740+6620 является первой нейтронной звездой с двумя солнечными массами и приближается к максимальному теоретическому пределу для вращающейся нейтронной звезды в 2,3 солнечной массы. Она располагается на расстоянии 4500 световых лет от Земли и является миллисекундным пульсаром, то есть он вращается настолько быстро, что пучок радиоволн проходит через поле зрения наблюдателя каждые несколько миллисекунд.

Пульсар находится в составе двойной системы, куда входит белый карлик. Гравитационное поле белого карлика искривляет пучки радиоволн, слегка нарушая регулярность импульсов. Этот эффект называется задержкой Шапиро (shapiro delay), однако разница составляет десятимиллионные доли секунды.

По словам физика Ханны Кромарти (Hanna Cromartie), нейтронные звезды по сути являются гигантскими атомными ядрами величиной с город, чья внутренняя структура обладает загадочными свойствами. Определение максимально возможной массы пульсара позволяет ученым больше узнать о природе этих объектов.

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