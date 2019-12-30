Две девушки погибли под упавшим на них мужчиной

В китайском городе Чунцин мужчина упал на прохожих с многоэтажного здания. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Под зданием, с которого сорвался 31-летний приезжий из провинции Хубэй, шли две девушки 15 и 17 лет, возвращающиеся c занятий по изобразительному искусству. Китаец упал на них, в результате все трое получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу, однако врачам не удалось их спасти.

В октябре сообщалось, что в Лондоне мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, упал на женщину с высоты третьего этажа и повредил ей позвоночник. Позднее выяснилось, что он находился под воздействием наркотиков и четыре с половиной часа выбирал место для прыжка.

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