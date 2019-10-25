Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством и покалечил случайную прохожую

В Лондоне, Великобритания, мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, упал на женщину и повредил ей позвоночник. Об этом сообщает Daily Mail.

В октябре 2018 года 21-летняя Грейс Спенс Грин (Grace Spence Green) проходила через торговый центр Westfield Stratford. В этот момент с третьего этажа на нее упал мужчина. В результате девушка получила перелом позвоночника и осталась парализованной и прикованной к инвалидному креслу.

Как выяснилось позже, спрыгнувший на нее 25-летний Амсуман Силла Травалли (Amsumana Sillah Trawally) находился под воздействием наркотиков и четыре с половиной часа выбирал место для прыжка.

В октябре 2019-го суд приговорил Травалли к четырем годам тюремного заключения за причинение женщине тяжких телесных повреждений. Судья постановил, что мужчина совершил прыжок умышленно.

Грин заявила, что не винит Травалли и успокаивает себя мыслью, что спасла ему жизнь. Врачи заявляют, что девушка может остаться парализованной навсегда. Представитель пострадавшей в суде заявил, что она планирует подать гражданский иск к магазину, поскольку, по его словам, обеспечение безопасности людей входит в обязанности администрации торгового центра.

Ранее сообщалось, что в английском городе Уиган, графство Большой Манчестер, 17-летний юноша поиграл с домашними псами и остался парализован. Пес по кличке Хьюго вытянул из-под него подушку, тот упал на пол и повредил спинной мозг.

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