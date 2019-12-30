Женщина устала от оскорблений и за год похудела на 76 килограммов

Жительница английского города Батли, графство Западный Йоркшир, начала правильно питаться, занялась спортом и за год похудела на 76 килограммов. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Сара Васс (Sarah Wass) поправилась до 157 килограммов из-за любви к вредной еде навынос и малоподвижного образа жизни. По ее словам, незнакомцы на улице нередко называли ее жирной коровой и смотрели осуждающе. «Я дошла до того, что просто перестала выходить из дома. Мне было комфортнее сидеть в своем микромирке. Я избегала людных мест как только могла», — рассказывает она.

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В какой-то момент британка устала от оскорблений и решила привести себя в форму. Она отказалась от фастфуда, начала два раза в неделю заниматься аквааэробикой и посещать спортзал. Васс поставила себе цель сбросить 76 килограммов к своему 30-летию и достигла ее. За усердие она подарила себе несколько платьев, о которых раньше и мечтать не могла.

«Люди думают, что я сделала специальную операцию, чтобы похудеть. Друзья перестали меня узнавать, — говорит она. — У меня улучшилось здоровье. Я стала энергичной. Теперь я могу проводить время с дочерью более активно».

В середине ноября сообщалось, что жительница английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, похудела на 38 килограммов после того, как официантка приняла ее за беременную. Теперь британка ходит в спортзал два-три раза в неделю и консультирует людей по правильному питанию.

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