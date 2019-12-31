В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку

В Петергофе в ЗАГСе №4 отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Во дворце бракосочетаний заявили, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде. Молодые люди получили письменный отказ.

По словам жениха, им предложили регистрацию в кабинете, без фотографа. В ЗАГСе отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал детям снюс (сосательный табак) вместо конфет. По информации издания, Дед Мороз раздал несовершеннолетним снюс возле гимназии №1. Он замаскировал табак под сладости.

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