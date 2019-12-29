В российском городе Дед Мороз раздал детям снюс вместо конфет

Неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал детям снюс (сосательный табак) вместо конфет. Об этом пишет РИА «ПензаСМИ».

По информации издания, Дед Мороз раздал несовершеннолетним снюс возле гимназии №1. Он замаскировал табак под сладости.

Ранее информация о раздаче снюса неизвестными в костюме Деда Мороза активно распространялась в соцсетях. «Надеюсь, что никто не поведется на такое, несмотря на кажущуюся безопасность в виде Деда Мороза как гаранта новогоднего счастья», — говорил один из местных жителей порталу «ProГород».

Российские власти запретили продажу снюса несколько лет назад, но в некоторых торговых сетях продолжается его реализация, так как производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Последнее время в СМИ все чаще появляется информация о случаях отравления снюсом.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект о запрете продавать сосательную и жевательную никотиносодержащую продукцию. В декабре 2019-го Совет Федерации собрался направить в правительство обращение с просьбой временно приостановить продажу никотиносодержащих изделий вроде снюса до принятия законопроекта об их полном запрете.

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