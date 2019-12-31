В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Массовая рассылка сообщений о минировании зданий в российских городах предположительно была организована жителем Украины по имени Сергей. Он был клиентом рухнувшей криптовалютной биржи Wex и потерял около 120 биткоинов (54 миллиона рублей по нынешнему курсу), сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи. Собеседник издания, близкий к правоохранительным органам России, отметил, что у одного из клиентов Wex «зависли» примерно 120 биткоинов. «Предположительно, он ранее мог жить в Киеве», — сказал источник.

Человек, знакомый с администрацией криптобиржи, подтвердил журналистам информацию о таком клиенте. Два источника «Би-би-си» в мэрии Москвы указали, что телефонное минирование происходило с территории Украины.

Близкий к российским правоохранительным органам источник уточнил, что возможный лжеминер, вероятно, не был владельцем всей суммы, а держал небольшой «криптообменник», и сейчас владельцы этих денег требуют вернуть их.

Ранее о причастности жителя Украины к телефонному минированию в России говорил политолог Давид Пурцхванидзе, который возглавляет грузинскую IT-компанию и «Антикризисный центр проблем безопасности» (АЦПБ) Грузии. По его словам, сообщения поступали из пригорода Киева с телефонных номеров грузинских и европейских операторов.

Сообщения о бомбах в судах, школах, детских садах, торговых центрах и других зданиях в крупных российских городах начали поступать в конце ноября. В некоторых случаях они сопровождались требованиями к предпринимателю Константину Малафееву, известному своими православными взглядами, вернуть 120 биткоинов. Бизнесмен обратился в ФСБ.

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