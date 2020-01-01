В России изменили правила содержания животных

В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними. Об этом сообщает сайт Государственной Думы.

Базовые нормы закона уже действуют, однако отдельные положения вступили в силу с 1 января 2020 года.

Так, согласно изменениям, теперь запрещено выгуливать без намордника собак потенциально опасных пород. В это список, который был утвержден правительством, попадают, амбульдог, питбульмастиф или волко-собачьи гибриды.

Также закон запрещает деятельность контактных зоопарков. Теперь потрогать животных можно будет лишь «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».

Помимо этого 1 января вступает в силу запрет содержания дома диких животных. Их перечень также был утвержден кабинетом министров. Среди них, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи и многие другие.

Владельцы приютов теперь несут ту же ответственность, что и хозяева домашних животных. Кроме того, закон запрещает умерщвлять содержащихся там зверей, только если ветеринаром не было установлено, что животное страдает от «тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».

С 1 января также начали действовать новые правила обращения с безнадзорными животными. Теперь допускается только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. Процессы отлова и выпуска зверей должны фиксироваться на видео.

Запрещен отлов животных с данными хозяев (например, со специальными бирками на ошейниках), необходимо будет обеспечить возврат зверя владельцу.

Государственная дума приняла закон об ответственном обращении с животными в конце 2018 года. Внесен он был в 2010 году. Согласно инициативе, полностью запрещается убийство животных под каким бы то ни было предлогом, в том числе отстрел на улицах и организация боев. Кроме того, закон запрещает держать дома, в барах и ресторанах диких зверей, а также обязывает хозяев убирать за выгуливаемыми собаками.

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