Религиовед рассказал о последствиях инцидента с Папой Римским

Политическим последствием инцидента с Папой Римским Франциском, который ударил по руке женщину, может стать вопрос о том, насколько понтифик искренен, соответствует ли он лично своему медному образу. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

По его словам, Папа Франциск имеет имидж милосердного лидера и либерала в Церкви. «Он, как и любой духовный лидер, должен быть абсолютно милосердным, открытым, честным», — добавил религиовед.

В то же время он назвал реакцию Папы Римского очень человеческой. «Тут вопрос к его охране, которая сама не пересекла невежливые жесты со стороны», — уточнил Лункин.

Ранее 1 января появилось видео, на котором видно, как во время общения с верующими в Ватикане паломница схватила понтифика за руку, когда тот проходил мимо. В ответ Франциск несколько раз ударил женщину по рукам. Позже Папа извинился за случившееся и отметил, что все нередко теряют терпение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!