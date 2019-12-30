Папа Римский призвал оставить смартфоны и поговорить с семьей

Папа Римский Франциск призвал людей оставить смартфоны. Он напомнил о необходимости общения членов семьи друг с другом, как это делали Иисус, Мария и Иосиф. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Мы должны вернуть общение в наши семьи», — заявил Папа Римский во время выступления перед паствой на площади Святого Петра в Ватикане.

Он напомнил о семье Иисуса Христа, члены которой молились и работали вместе, разговаривали друг с другом. «Я спрашиваю себя: в ваших семьях вы общаетесь, или вы как те дети, которые сидят за обеденными столами и переписываются в телефонах», — заявил глава Римско-католической церкви, отметив, что члены семьи не общаются друг с другом. По его словам, общение с близкими является тем «заданием», которым нужно заняться сегодня.

Чрезмерное увлечение гаджетами критикуется Папой Римским не в первый раз. До этого он просил прихожан поднимать головы, а не телефоны, чтобы сделать фотографию. В то же время он является активным пользователем социальных сетей. Его Twitter имеет более 17 миллионов подписчиков, а Instagram — более шести миллионов. Кроме того, в октябре Ватикан представил электронные молитвенные четки, которые могут сопрягаться со смартфонами.

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