Главный католик назвал брак тюрьмой

Папа Римский Франциск в шутку сравнил брак с тюремным заключением в разговоре с журналистами. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда ты отправляешься в тюрьму?» — спросил главный католик репортера из Франции, отвечая на его реплику о смятении перед свадьбой. После этого Франциск подарил журналисту четки, чтобы он мог справиться с этим чувством, и посоветовал молиться.

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В октябре сообщалось, что участники ассамблеи Синода Римско-католической церкви по Амазонии выступили за разрешение присваивать сан священника мужчинам, состоящим в браке. Речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана, так как участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.

До этого Папа Римский выступил против пожизненного срока для заключенных. По его словам, пожизненное заключение является ограничением надежды на новое начало и лишать людей права на надежду нельзя.

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