Главный католик назвал брак тюрьмой

Папа Римский Франциск в шутку сравнил брак с тюремным заключением в разговоре с журналистами. Об этом сообщает ТАСС.
«Когда ты отправляешься в тюрьму?» — спросил главный католик репортера из Франции, отвечая на его реплику о смятении перед свадьбой. После этого Франциск подарил журналисту четки, чтобы он мог справиться с этим чувством, и посоветовал молиться.
В октябре сообщалось, что участники ассамблеи Синода Римско-католической церкви по Амазонии выступили за разрешение присваивать сан священника мужчинам, состоящим в браке. Речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана, так как участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.
До этого Папа Римский выступил против пожизненного срока для заключенных. По его словам, пожизненное заключение является ограничением надежды на новое начало и лишать людей права на надежду нельзя.