Папу Римского попросили сделать исключение для женатых мужчин

Участники ассамблеи Синода Римско-католической церкви по Амазонии выступили за разрешение присваивать сан священника мужчинам, состоящим в браке. Об этом сообщает «Би-би-си». За проголосовали 128 участников, против — 41.

По мнению авторов инициативы, таким образом получится решить проблему с острой нехваткой священников в Амазонии. Отмечается, что речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана — участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.

Как отмечает «Би-би-си», на данный момент на территориях, прилегающих к реке Амазонке, проживают 85 процентов католиков, которые не могут посещать мессу из-за нехватки священников.

В сентябре Папа Римский Франциск выступил против пожизненного срока для заключенных. По его словам, пожизненное заключение является ограничением надежды на новое начало и лишать людей права на надежду нельзя. Священник также добавил, что переполненные тюрьмы в последнее время становятся не местом исправления, а источником гнева.

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