Жаловавшимся Папе Римскому россиянам дали отопление на день

После жалобы Папе Римскому на холодные батареи жители недостроенного дома в Уфе получили отопление всего на сутки, после чего его снова отключили, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Дольщики ЖК «Лимонарий-1» рассказали каналу, что тепло должно было появиться в квартирах 23 сентября. 27-го его дали, но через день отключили. В строительной компании произошедшее объяснили долгом перед МУП «Уфимские инженерные сети».

2 октября сообщалось, что жильцам долгостроя включили отопление, когда они написали и опубликовали в интернете письмо Папе Римскому и попросили его «помолиться за человечность и благоразумие» застройщика, который мучает их детей холодом. Люди заселились в неготовый дом, который обещали сдать в эксплуатацию еще в 2017 году. В квартирах нет горячей воды и отопления, системы пожаротушения, зато есть дыры с видом на улицу.

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