Ударивший по рукам паломницу Папа Римский объяснился

Папа Римский Франциск, оттолкнувший и ударивший по рукам женщину, извинился и объяснил, что все нередко теряют терпение. Его слова передает «Интерфакс».

«Я прошу прощения за то, что подал плохой пример», — сказал он в обращении к верующим.

Понтифик во вторник, 31 декабря, общался с людьми на площади Святого Петра. Одна из женщин схватила Франциска за руку из-за заграждения, когда тот проходил мимо, в ответ он несколько раз ударил ее по рукам. После этого к паломнице подошла охрана.

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