Папа Римский возмутился огромными тратами стран на ядерное оружие

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров отказаться от распространения ядерного оружия, его слова передает ТАСС.

Он выступил с посланием по атомному разоружению в Нагасаки, который подвергся ядерной бомбардировке во время Второй мировой войны. Главный католик призвал страны придерживаться «основных международных юридических принципов» и привел в пример Договор о запрещении ядерного вооружения.

По его мнению, оружие не сможет защитить от угроз национальной безопасности и повлиять на международную стабильность. Глава Римско-католической церкви считает, что все мировые лидеры должны приложить усилие к сохранению мира. Понтифик раскритиковал огромные траты на ядерное вооружение и отметил, что миллионы людей все еще живут в «нечеловеческих условиях».

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Также Папа Римский напомнил о последствиях применения человечеством ядерного оружия для окружающей среды.

ВВС США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима 6 августа 1945 года. Инициатором использования атомного оружия стал президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн. В результате атаки погибли, по разным данным, от 90 до 166 тысяч человек. Три дня спустя, 9 августа 1945-го, была сброшена ядерная бомба на город Нагасаки, где в результате атаки погибли от 60 до 80 тысяч человек. После этого Япония согласилась на капитуляцию.

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