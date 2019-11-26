Папа Римский назвал переговоры России и Украины примерными

Переговоры России и Украины, закончившиеся обменом заключенными, являются успешным примером. Об этом заявил Папа Римский Франциск на борту самолета по пути из Японии в Рим, передает ТАСС.

Он уточнил, что переговоры между Москвой и Киевом велись не об оружии, а об обмене своими гражданами. «И это хороший пример того, как шаг за шагом стороны идут к миру», — отметил Папа Римский.

По данным агентства, он также назвал позитивным сигналом подготовку к рассмотрению законопроекта об особом статусе Донбасса.

Кроме того, Франциск направил президенту России Владимиру Путину приветственную телеграмму. В ней понтифик сообщил, что молится за главу государства и россиян и желает им божьего благословения, мира и радости.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Среди освобожденных — украинский режиссер Олег Сенцов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

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