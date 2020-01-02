Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства

С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве отметили, что пик подачи уведомлений пришелся на 2015 год, а в последнее время их число постоянно снижается. Так, в 2015 году о наличии второго гражданства заявили свыше 285,5 тысячи россиян, в 2016-м — более 100 тысяч, в 2017-м — 60 тысяч, а в 2018-м было подано более 50 тысяч уведомлений. В прошлом году в МВД поступило более 46 тысяч уведомлений, пишет агентство.

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Порядок, в соответствии с которым граждане обязаны сообщать в ФМС о наличии у них второго гражданства или вида на жительство, был установлен законом «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанным 4 июня 2014 года. Тогда же за несвоевременную сдачу уведомления или указание в нем ложных сведений был установлен административный штраф от 500 до 1000 рублей.

Документ предписывает подавать соответствующее уведомление в течение 60 дней после получения иностранного документа. Нововведения не распространяются на россиян, которые постоянно проживают за границей и имеют подтверждающие это документы.

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