В Москве-реке выловили труп россиянина

В Москве-реке 1 января выловили труп россиянина с номерком прогулочного теплохода в кармане. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы, передает агентство «Москва».

Тело 28-летнего мужчины нашли около 04:00 в районе Раушской набережной. Погибший был одет в светлую рубашку, черную куртку, джинсы и ботинки. В кармане был обнаружен паспорт и номерок из гардероба речного теплохода «Ривер-Флотилия».

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Предположительно, мужчина умер за час до обнаружения.

Ранее в Коми стая собак откопала в снегу труп мужчины без головы. Жительница деревни Шиляево опознала погибшего — им оказался ее сожитель, который пропал в конце октября. Причину гибели не удалось установить из-за гнилостных изменений. Признаков насильственной смерти не обнаружено, уголовное дело возбуждать не стали.

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