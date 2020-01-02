Российские пожарные потушили огонь в квартире и нашли плантацию конопли

Пожарные потушили огонь в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга и нашли там плантацию конопли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в ночь на четверг, 2 января, на 11 этаже одного из домов по Дибуновской улице. Спасатели эвакуировали соседей, после чего принялись тушить пожар. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

В одной из комнат квартиры, где случился инцидент, пожарные заметили кусты конопли и оборудование для их выращивания. При этом хозяина дома не оказалось на месте. Искать его будут полицейские.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Краснодарском крае двое полицейских заставили местного жителя нарвать конопли, а потом возбудили против него уголовное дело. В итоге дело было прекращено за отсутствием состава преступления и заведено новое — в отношении самих участковых. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

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