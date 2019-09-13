Костер из тонны конопли в Подмосковье попал на видео

Видео: t.me/sledak_shepnul

В Подмосковье сожжение тысячи кустов конопли попало на видео. Ролик в пятницу, 13 сентября, опубликовал Telegram-канал «Следак шепнул».

По данным канала, растения обнаружили в Жуковском и Луховицком районах.

На кадрах видно, как трактор давит плантацию, а затем собранные в стог растения поджигает сотрудник правоохранительных органов.

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