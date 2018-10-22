Трое россиян превратили баржу в плантацию конопли и дождались спецназ

Троих ранее судимых жителей Архангельской области заподозрили в том, что они организовали на дебаркадере, пришвартованном у берега реки Кузнечиха, плантацию конопли. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает пресс-служба МВД России.

Подозреваемые — мужчины 43-54 лет — были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при поддержке спецназа «Гром» УНК регионального управления МВД России.

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«Плантацию конопли участники группы разместили на дебаркадере, пришвартованном у берега реки Кузнечиха. В результате спецоперации обнаружено и изъято более 230 кустов растений, содержащих наркотическое вещество, а также приспособления для полива и другое вспомогательное оборудование», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Управление МВД России по Архангельской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).

В настоящее время один из задержанных заключен под стражу, двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

мвд.рф

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