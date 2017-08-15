Жители Еврейской автономной области заставили грибников собирать коноплю

Жителей Еврейской автономной области (ЕАО) подозревают в том, что под угрозой оружия они заставили встреченных в лесу грибников собирать растущую неподалеку коноплю. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, трое хабаровчан 10 августа отправились в лес за грибами вблизи села Партизанское Смидовичского района ЕАО. Там они встретили двоих мужчин и женщину. Незнакомцы, применяя оружие, не дали грибникам возможности уйти и заставили их собирать растущую поблизости коноплю.

Через несколько часов похитители отпустили двоих потерпевших, а третьего, 30-летнего мужчину, оставили у себя. Его местонахождение до настоящего момента не выяснено. Предполагается, что он мог быть убит.

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Все трое нападавших задержаны. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г», «ж» части 2 статьи 127, а также по части 1 статьи 105 УК РФ («Незаконное лишение двух и более лиц свободы, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия»; «Убийство»). Следствие выясняет подробности случившегося.

В 2015 году в лесополосе у поселка Стенькино (Рязанская область) была обнаружена тяжело раненная женщина и труп ее мужа. Как оказалось, они пошли за грибами и набрели на плантацию конопли. Хозяева участка Мурад Агджаев и его сын Асиман расстреляли их.